White City Battle reúne a los mejores del Break Dance del Ecuador

Ibarra. Los mejores exponentes del Break Dance se verán frente a frente mañana en el WhiteCityBattle. Un evento que será el pase directo a la final que se realizará el próximo 26 de enero en la capital.

Pormenores. La competencia tendrá a varios exponentes del Break Dance en escena. Por Imbabura estarán: el grupo de Hip Hop de la Universidad Técnica del Norte, participantes independientes y colectivos de Otavalo y Atuntaqui.

A ellos se sumarán participantes de otros rincones del país y del mundo como: Venezuela, Perú Chile y Argentina. Ayer por la tarde arribó uno de los concursantes de Venezuela que será parte de esta prueba.

Modalidad. Esta competencia será el enlace directo para que los mejores bailarines lleguen a la final en Quito. De ellos el ganador en suelo capitalino tendrá un cupo directo para la batalla que se realizará en Japón con todos los gastos pagados.

Los competidores participarán en tres modalidades: 1 vs 1 Bboys, 1 vs 1 Bgirls y 3 vs 3 Grupo.

Esta es la tercera edición. La segunda se realizó en el mes de Agosto y contó con un total de 40 participantes nacionales e internacionales.

Solidarios. El evento tendrá un tinte solidario debido a que el costo de la entrada será llevar útiles escolares que serán entregados a la comunidad de Pogllocunga.

“Les invitamos a todos para que se den cita este domingo 09 de diciembre de 2018 a partir de las 09:00 al Teatro Gran Colombia para este evento”, dijo Álvaro Loyo, organizador.