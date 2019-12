‘Un violador en tu camino’; el performance feminista que se hizo viral

“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía...el violador eres tú”, es parte de la letra cuyo objetivo fue llevar “teorías feministas a un formato escénico de una forma simple, sencilla y pegajosa” para que el mensaje de diferentes teóricas feministas llegara a más personas.

Al poco tiempo, esta canción se hizo viral y se convirtió en una especie de himno para luchar contra la violencia de género, no solo enl a región sino en todo el mundo. La escena se ha repetido en varias ciudades del mundo, desde Valparaíso, Chile, donde nació este performance, pasando por Santiago, Bogotá, Buenos Aires, México, Madrid, Barcelona, París, Sydney, Guayaquil, entre otros sitios.

De acuerdo con la investigación realizada por dicho colectivo feminista, en Chile solo el 8% de los juicios por violación sexual recibe una condena, por eso hacen una crítica a los jueces. “Los procesos de condena no están funcionando, hay una incompetencia de los poderes en operar sobre las denuncias y muertes a manos de policías y militares”, señalan. “El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer”, dice el inicio de la canción.

Por su parte, Ecuador registra en lo que va del 2019 más de 60 femicidios, de acuerdo a los datos difundidos este lunes 9 de septiembre por una plataforma de seguimiento de los casos de violencia machista llamada Alianza Mapeo, que engloba a diferentes organizaciones. En concreto y según datos de la organización, desde el 1 de enero y hasta el pasado 8 de agosto se contabilizaron 62 mujeres que fueron violentamente asesinadas por el hecho de ser mujeres.

En el himno, los policías, el Estado, el Presidente, son mencionados y la última estrofa hace referencia a una parte del himno de los carabineros (policías chilenos), que canta (en la quinta estrofa) que la fuerza del orden vela por el sueño tranquilo de las mujeres chilenas.

Este video no se escapó de las burlas. En México causó indignación un video subido en redes sociales por jugadores de la Sub 17 del América de México que bailaron en tono caricaturezco la coreografía preparada por las feministas chilenas. El club en su sitio oficial indicó que estos futbolistas serán sancionados y que su club no comparte, ni solapa actitudes que fomenten la violencia de genero.