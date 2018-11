Sergio Sacoto ya trabaja en disco para el siguiente año

Guayaquil. Como “un bolero del futuro” califica el cantante quiteño Sergio Sacoto a su más reciente tema titulado “La torre de babel”, que hace parte del disco Solo, estrenado en febrero de este año.

Disco. “Es un bolero, pero con unos toquecitos, muy bonitos, muy modernos”, explica.

Sobre el nombre del álbum, “Solo”, dice lo denominó así porque decidió básicamente despojarse de todo lo que había a su alrededor y lo compusieron entre tres personas.

“Toda la parte de la producción somos tres personas, en general, el 90% del disco. Estoy yo que hago baterías, percusión, que canto, que mezclo, que grabo. Está Vico Rodríguez, él toca los bajos, los teclados y canta coros, y Horacio Valdiviezo que toca la guitarra”, comenta.

Señala que el disco, que además tiene una canción titulada Solo, es producto de su reclusión, de cómo se encierra a trabajar y componer.

Artista. El quiteño considera que se ha reactivado “mucho” la escena musical ecuatoriana. “Así es como estoy tocando mucho, dando conciertos por todo lado. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos ”, comenta, y añade que dentro de Ecuador también ha estado presentándose en su ciudad natal.

Asimismo tenía previsto actuar en Ibarra, Cuenca, Loja. “Es una época muy buena de shows y de la receptividad del público hacia la música ecuatoriana”, enfatiza.

Sacoto indica que es muy fiel a su gusto musical y no se inclina hacia lo urbano. “No es algo que me agrada musicalmente, tiene cosas respetables como cualquier otro género, pero en lo personal no me gusta y no lo escucho”, apuntó.