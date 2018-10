Rihanna rechazó presentarse en el Súper Bowl 2019

EEUU. “Rihanna no quiere actuar en la Super Bowl”. Estas palabras han dado la vuelta al mundo y se han convertido en un debate abierto en las redes sociales que, después de constantes especulaciones, parece ser un hecho.

Motivo. “Por qué Maroon 5 y no Rihanna en el descanso de la Super Bowl?”, se preguntaban muchos. La actuación que tiene lugar durante el descanso del evento deportivo más mediático del año -y con una cuota de audiencia mayor- es la oportunidad que todo artista querría tener y una propuesta prácticamente irrechazable.

Pero parece que a la de Barbados no le interesa lo más mínimo. “Se lo ofrecieron pero dijo que no por la controversia del arrodillamiento. Ella no está de acuerdo con la posición de la NFL. Ella apoya a Colin Kaepernick”, ha desvelado Us Weekly.

“La NFL y la Fox a quien querían de verdad era a Rihanna actuando en Atlanta”, desvelaron fuentes cercanas del evento a la publicación.

La artista se posiciona así en contra del racismo inherente en los Estados Unidos y, en particular, que ha mostrado la NFL desde que apartó al quarterback Kaepernick de los terrenos de juego.

Polémica. Esta polémica se inició cuando el jugador comenzó a hincar la rodilla en el césped para escuchar el himno nacional, un gesto que está considerado como una ofensa al país. Para él, esta era su manera de mostrar ante la gente el rechazo a la brutalidad policial contra la comunidad afroamericana y otras injusticias sociales. Una causa que le valió el “veto” por parte de la NFL, pues ningún equipo ha querido ficharle por su activismo. Desde entonces varias personalidades han mostrado su apoyo a Kaepernick.