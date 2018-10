Riesgo que causa el uso indebido de audífonos

Ibarra. El uso de los audífonos para escuchar música puede hacer que poco a poco vayamos perdiendo nuestra habilidad en la audición, sobre todo si la música la escuchamos a alto volumen y si usamos los dos audífonos.

Experto. Paúl Samaniego, otorrinolaringólogo, manifestó que el principal problema que va a generar el uso indebido de los audífonos es un daño a nivel del nervio acústico o del nervio auditivo, daño que no se evidencia a corto plazo sino a mediano y largo plazo. “Para que se produzca un daño debe existir ciertas condiciones, es decir si una persona utiliza audífonos para escuchar música en un tiempo prolongado y con un volumen que supere los 80 decibeles, esta si va a ser una causa para que tenga un daño auditivo a futuro”. Además el doctor agregó que si una persona utiliza auriculares, manos libres, etc., no debe exceder el límite de estos dispositivos en el día, Samaniego recomienda un par de horas al día y que el volumen al que escucha no vaya a ser interferencia con una conversación.

Según el especialista, los síntomas es pérdida de la audición o tinnitus que son sonidos que las personas experimentan cuando tiene pérdida auditiva. “Las personas jóvenes son las que más usan estos dispositivos, en la actualidad ellos son los que a futuro tendrán lesiones auditivas”, manifestó Samaniego.