Remedio casero de chocolate para la celulitis

Ibarra. Sin importar nuestro peso, la mayoría de las mujeres tenemos celulitis y no escatimamos a la hora de buscar alternativas para acabar con la antiestética “piel de naranja”. Si es tu caso y no has encontrado una opción efectiva, prueba este remedio casero de chocolate.

Remedio. Lo que vas a necesitar es: ½ taza de chocolate rayado, tres cucharadas de leche, dos cucharadas de manteca de cacao. Calienta el chocolate y la manteca en baño maría, hasta que ambos se derritan.

Retira del fuego, vierte en un molde y espera a que se enfríe un poco. Agrega la leche y revuelve.

Esparce la mezcla sobre las zonas con celulitis, dando un masaje circular con la yema de los dedos. Deja actuar 30 minutos y retira con agua tibia.

Si quieres potenciar el efecto, aplica el remedio de chocolate y envuelve la zona con plástico para generar mayor calor y que la mezcla sea absorbida por la piel rápidamente.

Aplícalo al menos cada tercer día durante un mes y la próxima vez que te mires al espejo, sonreirás al ver que la celulitis se ha reducido. Además el chocolate hace bien al corazón porque promueve un flujo adecuado de sangre debido a que posee potentes antioxidantes pertenecientes al grupo de los flavonoides, que son las catequinas y epicatequinas.