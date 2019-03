Naomi Cárdenas se prepara para el Miss World Ecuador

Ibarra. Fresca, alegre y sencilla, así se define Naomi Cárdenas, Srta. Turismo de Ibarra, quien es la nueva representante de Imbabura para el Miss World Ecuador 2019 que se desarrollará en la ciudad de Guayaquil el 27 de abril.

Importante. “Tomar la decisión de participar en el reinado de Ibarra fue bastante difícil, pero cuando empecé a vivir esa experiencia fue muy gratificante porque me formé como mujer, tuve más seguridad, de esta manera quise participar en el Miss World”.

La reina de belleza manifestó que es un reto bastante grande el representar a la provincia en un certamen tan importante.

En cuanto el proceso de selección dijo que participaron ocho chicas en un casting, antes tuvieron una previa preparación personal.

Para Naomi, es un certamen interesante ya que antes de llegar a la noche de elección, tendrán que pasar por cinco eventos preliminares. El talento que presentará Naomi es el canto.

“Los nervios siempre son parte de un proceso tan emocionante y complicado, he tenido empresas que me están ayudando, pero me siento muy orgullosa de representar a Imbabura”.