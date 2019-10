Músicos del mundo se inspiraron en los sonidos de Ecuador

Cuenca. Uno de los lenguajes más universales es el musical. Prueba de ello es el ‘Festival Madambé Sonoridades del Mundo’ que reúne a artistas de música popular provenientes de seis países, entre africanos y latinoamericanos, y que brindó un concierto con un amplio repertorio en el Teatro Carlos Cueva Tamariz.

Rubén Jurado, productor del festival, dijo que un grupo de 33 músicos, entre nacionales y extranjeros, interpretaron temas acompañados con timbales, cununos, marimbas, entre otros tradicionales de Ecuador, Malí, Costa de Marfil, Argentina, Colombia y Brasil.

Según Jurado, usando como residencia este país, y gracias a que compartieron todo su talento con los artistas de ciertas provincias, configuraron un espectáculo que contiene un repertorio inédito, según El Tiempo de Cuenca.

Artistas. En la velada musical se juntaron: ‘Gaitas y tambores de San Jacinto (ganadores del XVIII Festival Nacional Autóctono de Gaita de San Jacinto, Bolívar, Colombia 2019); y los artistas Ahmed Fofana, Sadio Sidibe y Oumar Kouyate de Costa de Marfil y Mali, quienes han sido reconocido por su gran trayectoria y por esparcir las sonoridades de sus países por el mundo.

De Brasil, estuvo el compositor Guilherme Kastrup (ganador de un Latin Grammy Award for Best MPB Álbum con ‘A Mulher do Fim do Mundo de Elza Soares’) y Jacobo Vélez de Colombia, compositor, cantante y saxofonista líder de la agrupación ‘La Mambanegra’.