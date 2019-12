Muere la cantante de Roxette, Marie Fredriksson, a los 61 años

Alcanzaron fama internacional con el tema “The look” al que siguieron muchos otros números uno en el top 100 de “Billboard” como “Listen To Your Heart”, “It Must Have Been Love” (de la banda sonora de “Pretty Women”) y “Joyride”.

Otros grandes éxitos fueron temas como “Dressed For Success”,“How Do You Do!”, “Sleeping In My Car”, “Dangerous”, o “Fading Like A Flower”, entre muchos otros.

“Si era grande en el estudio, el escenario era su hábitat natural”, señala el comunicado.

Un grave tumor cerebral diagnosticado en 2002 la obligó a someterse a un tratamiento agresivo y “gracias a su espíritu luchador”, la cantante pudo regresar gradualmente a partir de 2009 a los escenarios.

La banda sacó varios discos más y volvió a emprender varias giras, pero en 2016 los médicos le recomendaron que dejara los escenarios y se centrara en su salud.

Fredriksson, que deja marido y dos hijos, “nos deja un gran legado musical” y “su maravillosa voz, fuerte y a la vez delicada”, así como sus “mágicas actuaciones” serán recordados por todos aquello que tuvieron la suerte de ser testigo.