Los jóvenes se aplican contra la violencia

Ibarra. Con el objetivo de reducir los índices de violencia de género dentro de las instituciones, el Movimiento Juvenil Scalabriniano recorrió las unidades educativas Ibarra, Atahualpa y Víctor Manuel Guzmán para hablar del movimiento y otros temas de sensibilización con casi 500 estudiantes.

Acciones. Gabriel Arias, promotor del grupo, comentó que este proyecto se realizó en dos etapas. La primera fue el sondeo de cómo los estudiante perciben la violencia de género y la segunda que se enfocó en una capacitación donde se tomó un test de inicio y uno al final.

Las cifras son importantes pues se estima que el 85% de los estudiantes perciben la violencia en sus instituciones. “Llama la atención que muchos de los estudiantes al inicio no identificaban los signos de violencia pues se había naturalizado de tal forma que no era posible que la vea porque para ellos era natural”, dijo Arias.

Logros. Se logró que se visibilizara la violencia y que ya no la naturalicen, además de generar un compromiso de cambio. Por ejemplo, el acoso callejero, los piropos a las compañeras, son aquellas acciones que las ven como normales. “En el caso de las mujeres muy pocas identificaban a esto algo natural, la mayoría ya sabían que eso no estaba bien, sin embargo, en el caso de los hombres para todos esto era muy normal y no veían violencia”, detalla el promotor.

Este es un plan piloto que espera llegar a más instituciones.