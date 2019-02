Los canales digitales cobran más importancia

Ibarra. En plena era digital, el contacto personal entre empresas y clientes ha cambiado su significado. Sin embargo, los servicios online se refuerzan cada vez más. Tal vez el cambio no sea tan radical.

Importancia. El futuro se presenta muy interesante. Las empresas tendrán que enfrentarse al siguiente reto: el soporte en línea se convertirá el principal canal para el cliente (39%), la comunicación personal perderá importancia aunque seguirá estando en el segundo puesto con un 37%.

Por su parte, un 35% corresponderá a las redes sociales y el autoservicio online. El teléfono y correo electrónico disminuirán su influencia y la comunicación por escrito descenderá al 5%.

El mundo del los canales digitales está compuesto fundamentalmente por cuatro plataformas.

Aparte de la conocida página web, en una estrategia digital también se tiene en cuenta las redes sociales, el email e incluso las aplicaciones para móviles.

Cada empresa puede emplear una o varias de estas tecnologías y su manera de utilizarlas varía, pero el nexo común y, por tanto, su principal ventaja, es la manera de interactuar con el cliente o usuario.

Se pone a su disposición mucha más información acerca de la oferta empresarial, además de obtener detalles muy relevante del propio cliente-usuario. En consecuencia, los canales digitales permiten conocer mejor a la audiencia y dirigirse a ella de una manera mucho más específica y personalizada.

En definitiva, las ventajas que consigue tanto la empresa como el propio cliente-usuario, convierte al soporte digital en un pilar fundamental de la empresa, pero siempre desarrollándolo de una manera eficiente en la estrategia. Parece que cada vez se hace más real la frase de “si no estás en Internet, no existes”. Pero con matices. No quiere decir que hay que volcarse 100% en la estrategia digital, en concreto, hay que valorar muy bien todas las posibilidades que ofrece cada herramienta y decidir cuáles se ajustan mejor a nuestros objetivos.