Esteriliza: Podemos evitar el maltrato

Atuntaqui. Aunque es un tema que poco a poco se conoce más, no todos están conscientes que la esterilización en perros y en gatos sea un asunto de responsabilidad por el bienestar de nuestros amigos de cuatro patas.

Contra el maltrato. Margarita Mancero, directora de la Fundación Bienestar Animal Imbabura, BAI, dice que a través de la esterilización quieren evitar el maltrato. “En algún momento quisiéramos ya llegar a cortar ese círculo de maltrato a los animales. Muchos animales que son maltratados justamente nacen en c amadas indeseadas”, explica y añade que la sobrepoblación de animales es un tema de preocupación internacional, principalmente en Latinoamérica, pues aún no se tiene la cultura de un idóneo cuidado de la mascota, el control natal a partir de la esterilización ni la moral para una educación animal adecuada.

Beneficios para la salud. Margarita dice que la esterilización no solo se trata de paliar el abandono de mascotas, la esterilización en perros y gatos conlleva muchas ventajas que la hacen importante.

En primer lugar, elimina la posibilidad de que se desarrolle cáncer testicular o cáncer de cuello uterino en nuestras mascotas.

Evita el contagio entre caninos del TVT, tumor venéreo transmisible.

En el caso de los machos, al secretar menos testosterona, se harán menos territoriales y agresivos. Otros comportamientos, como montar las piernas de tus invitados (un gesto de dominación y no sexual, como se suele malinterpretar), también desaparecerán.

En el caso de las hembras, la esterilización impide que se desarrolle la pseudociosis, es decir, embarazos psicológicos, las infecciones uterinas y de las glándulas mamarias. Las hembras suelen ser más longevas si están esterilizadas.

Mitos. Aunque muchos crean que los perros y gatos esterilizados se ven sexualmente frustrados, esto no es así. La frustración sexual en los animales se produce cuando sus dueños no les permiten cumplir sus impulsos hormonales. Al no producir testosterona o estrógenos, los perros ven su apetito sexual prácticamente eliminado.

Por otro lado, hay propietarios que piensan que la perra se va a desequilibrar o que puede sufrir embarazos psicológicos si no da a luz al menos una vez en la vida, lo más recomendado es esterilizar a tempranas edades para evitar complicaciones en la salud.