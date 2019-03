Esta es la lista de series y “pelis” que se van de Netflix

EE.UU. La conocida plataforma streaming de Netflix realizará su acostumbrado cambio de estrenos, tanto en películas como en series de televisión. Precisamente para abril de 2019 está listo el contenido que ya no veremos en la plataforma VOD a partir desde el 1 de abril.

Algunas series ya no están y otras están a punto de salir de la lista. Por esta razón tienes la última oportunidad de verlas este fin de semana.

Pero ¿por qué se retiran series y películas de Netflix? La plataforma obtiene licencias de series y películas de estudios y proveedores de contenidos de todo el mundo, y esas licencias pueden vencer si no se renuevan. Según Netflix, “hacemos todo lo posible por conservar el contenido que quieres ver, pero adquirimos derechos de licencia para series y películas para un determinado período de tiempo, no de manera indefinida, así que algunos títulos dejan de estar disponibles en Netflix”.

Si una serie o película que te gusta va a dejar de estar disponible en Netflix, esto significa que “nuestro acuerdo de licencia con el proveedor de contenidos está a punto de finalizar. Cada vez que una serie o película va a caducar, evaluamos si renovar o no utilizando los mismos criterios que aplicamos para el posible contenido nuevo”.

Un total de 18 series abandonan la nave de Netflix esta semana, comenzando el 28 con Fresh Meat. La cifra de cintas asciende a 56, expirando títulos desde hoy mismo:

Series

Fresh Meat (2011) expira el 2019-03-28

Africa (2013) expira el 2019-03-30

Auschwitz: Inside the Nazi State (2005) expira el 2019-03-30

Call the Midwife (2012) expira el 2019-03-30

Doctor Who (2005) expira el 2019-03-30

Happy Valley (2014) expira el 2019-03-30

Hatfields and McCoys (2012) expira el 2019-03-30

Helix (2014) expira el 2019-03-30

Life (2009) expira el 2019-03-30

Misfits (2009) expira el 2019-03-30

Planet Earth: The Complete Collection (2006) expira el 2019-03-30

The Blue Planet: A Natural History of the Oceans (2001) expira el 2019-03-30

The Client List (2012) expira el 2019-03-30

The Musketeers (2014) expira el 2019-03-30

The Paradise (2012) expira el 2019-03-30

The Red Tent (2014) expira el 2019-03-30

Peppa Pig (2004) expira el 2019-03-31

Pokémon the Series: XYZ (2016) expira el 2019-03-31

Películas

People Like Us expira el 2019-03-26

American Pie Presents: Beta House expira el 2019-03-27

The Other Boleyn Girl expira el 2019-03-27

American Wedding expira el 2019-03-28

Azhar expira el 2019-03-29

Chandni Bar expira el 2019-03-29

Hate Story expira el 2019-03-29

Horror Story expira el 2019-03-29

Krrish expira el 2019-03-29

Krrish 3 expira el 2019-03-29

Mujhse Shaadi Karogi expira el 2019-03-29

Rangrezz expira el 2019-03-29

Yamla Pagla Deewana expira el 2019-03-29

Avicii: True Stories expira el 2019-03-30

Backstreet Boys: Show ‘Em What You’re Made Of expira el 2019-03-30

Chappie expira el 2019-03-30

Daft Punk Unchained expira el 2019-03-30

Deliver Us from Evil expira el 2019-03-30

Evil Dead expira el 2019-03-30

Hiroshima: BBC History of World War II expira el 2019-03-30

Lee Daniels’ The Butler expira el 2019-03-30

Paul Blart: Mall Cop 2 expira el 2019-03-30

Sex Tape expira el 2019-03-30

Steve Jobs: Billion Dollar Hippy expira el 2019-03-30

The Perfect Guy expira el 2019-03-30

The Wedding Ringer expira el 2019-03-30

Think Like a Man Too expira el 2019-03-30

War Room expira el 2019-03-30

3 Ninjas: Kick Back expira el 2019-03-31

Accidental Courtesy expira el 2019-03-31

Addicted to Sexting expira el 2019-03-31

Against All Odds expira el 2019-03-31

All Work All Play expira el 2019-03-31

Among the Believers expira el 2019-03-31

Anastasia expira el 2019-03-31

Caroline and the Magic Potion expira el 2019-03-31

Hellions expira el 2019-03-31

Lucha Mexico expira el 2019-03-31

Merantau expira el 2019-03-31

Monster House expira el 2019-03-31

Morris aus Amerika expira el 2019-03-31

Next expira el 2019-03-31

ParaNorman expira el 2019-03-31

Perdona si te llamo amor expira el 2019-03-31

Pet Fooled expira el 2019-03-31

Shoot ‘Em Up expira el 2019-03-31

Spanish Affair expira el 2019-03-31

Spanish Affair 2 expira el 2019-03-31

Springsteen and I expira el 2019-03-31

Tangerine expira el 2019-03-31

The Birth of Saké expira el 2019-03-31

The Cave expira el 2019-03-31

The Sitter expira el 2019-03-31

The Testimony expira el 2019-03-31

Tower expira el 2019-03-31

Water for Elephants expira el 2019-03-31