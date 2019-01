Empieza 2019 comiendo sano

Esta es la clave primordial

Las primeras semanas de enero estamos llenos de energía y deseando que nuestros propósitos lleguen a buen puerto. No obstante, la paciencia desempeña un papel clave en el éxito y las modificaciones se tienen que implantar poco a poco, ya que hacerlo de golpe puede acabar con las buenas intenciones y la motivación con la que emprendemos la búsqueda de mejorar nuestra salud. El primer paso que hay que dar es hacer una revisión de lo que tenemos en la despensa y la nevera: debemos hacer desaparecer los alimentos menos saludables (refrescos azucarados, embutidos, mantecas, rebozados para frituras, etc.) e ir sustituyéndolos por vegetales, frutas, legumbres, frutos secos y pescados. Para empezar, es importante hidratarse y nutrirse bien, por lo que no hay que dejar el estómago vacío más de 4 horas aproximadamente. El motivo es que dejar el estómago más de esas horas vacío es peligroso porque llegaremos a la siguiente ingesta con más ansiedad.