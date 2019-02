El vallenato llegará a Ibarra con Silvestre

Ibarra. Silvestre Dangond, considerado uno de los principales representantes de “la nueva ola” de música vallenata, presentará su gira denominada “Tour 360º en Ibarra, la cita será el sábado 16 de febrero en el estadio olímpico “Ciudad de Ibarra” a las 20:00.

Detalles. Liliana Troya, promotora del concierto de Silvestre Dangond nos habló de los pormenores del tour y contó que es la primera vez que se presentará no solo en la ciudad sino en Ecuador un escenario en 360º, significa que va a estar ubicado en la mitad de la cancha del estadio y se podrá ver al artista desde cualquier punto que adquieras tu entrada. “Es un escenario que es circular donde el artista va a poder manejarse a todo su alrededor”.

La única exigencia de Silvestre Dangond es que su escenario y el sonido estén acordes para ofrecer un show de primera como viene acostumbrado a presentar a sus fanáticos. Troya aseguró que Ibarra se merece que se comience a traer shows internacionales para que la gente no tenga que viajar a ciudades grandes como Quito y Guayaquil. Sin duda será una noche llena de entusiasmo y alegría, cantará sus canciones más exitosas como Justicia, Mi deseo, Cómo lo hizo, Ya no me duele más, Cásate conmigo, entre otras.

Dangond es un artista carismático, el concierto que presentará en la ciudad será de aproximadamente dos horas.

El grupo 4 AM, Helian Evans y José Pita serán los artistas previos que también deleitarán sus canciones al público, además se podrá disfrutar de un desfile de moda. Es un concierto para disfrutar en familia.