El gusto por los hombres mayores

Ibarra. “Los dos tienen sus razones: poder, seguridad, juventud, seguridad, etc. La edad no importa cuando hay amor, pero a veces influye cuando tenemos que decidir si seguimos o no”, así explica la psicóloga Belén Acosta, referente al tema de por qué las mujeres prefieren muchas veces una relación con alguien mayor.

Motivos. “No quieren dejar el lazo con sus padres. Eligen hombres que les den seguridad y que demuestren una actitud paternal con ellas. Los muy jóvenes no tienen tanta seguridad, para ellas están recién comenzando y no les interesa estar con alguien que no tiene todavía claro lo que quiere. Prefieren protección y prudencia”, explica la experta.

Consejos. La profesional recomienda que es importante que las mujeres antes de entrar en este tipo de relaciones, que tienen que analizar muy bien lo que buscan en un hombre. Además que vean que es la persona con la cual desean compartir sus vidas.

“No debemos estar con un hombre sin saber lo que en verdad queremos. No importa la diferencia de edad sino lo que piensen y deseen”, aconseja la psicóloga.

Importante. Es necesario entender que las relaciones, hoy en día, no miran edad, pero si es importante que exista un vínculo especial de parte y parte.