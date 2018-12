Crisis de temor y de angustia

Dificultades para asimilar

La experta Martha Guerra acotó que los ataques de pánico no se encuentran relacionados con situaciones presentes, por lo que la persona no puede identificar ninguna causa objetiva que los genere. Pueden existir estímulos o situaciones actuales, difíciles de asimilar por parte del organismo. “Es por ello que para nosotros es importante trabajar sobre dichas experiencias, reprocesarlas, y darles un nuevo significado que permita la recuperación y no produzca malestar”, finalizó.