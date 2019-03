Crea tu espacio espacio ‘chill out’

Ibarra. Imagina un espacio donde leer tranquilamente, tumbarte simplemente para pensar o tener una charla relajada con tus amigos. Los ambientes chill out no se han puesto de moda por casualidad, tienen un especial cuidado de la iluminación, los colores y la decoración que logran una atmósfera ideal para que tu mente y tu cuerpo se relajen.

Consejos. Ante todo debemos saber que se trata de una decoración minimalista por lo que no supondrá un gran coste económico. Para construir el propio espacio chill out debemos buscar un sitio donde la iluminación sea buena.

La luz es un elemento esencial en una casa, afecta a nuestro estado anímico. La iluminación de las velas es un aspecto clave para lograr el ambiente ideal y además su aroma contribuirá a enmarcar la atmósfera.

Debemos contar con muchos cojines, ya sea para construir un sofá o bien para ponerlos encima de las diferentes sillas. Es muy importante crear un espacio cómodo para sentarse o tumbarse. No importa que no tengas el mueble, los espacios chill out se inspiran en la cultura oriental y suelen poner colchones a ras de suelo encima de un tapiz. Utiliza colores ocres, azules o verdes.

En esta misma línea se elegirán las sillas y las mesas. Las primeras pueden ser simplemente colchones, taburetes o bien un puf. Podemos reutilizar materiales antiguos y cubrirlas con telas con formas geométricas o de inspiración árabe. Los muebles suelen ser bajos y de madera, muy sencillos y ligeros, sin descartar el estilo vintage. Todo esto para lograr un ambiente cómodo e informal.

No puedes pasar por alto los colores. Los tejidos de los colchones, de las telas de las alfombras o de las cortinas determinarán la calidez y transformarán con su textura y color cualquier espacio. Los tonos rojizos son ideales para lograr un estilo oriental y blancos y azules para un entorno más natural.