Consejos para la quema del ‘año viejo’

Ibarra. Para que la alegría por despedir el año viejo no se vuelva en tragedia, los organismos de socorro recomiendan adoptar una serie de medidas preventivas el momento de quemar los monigotes y manipular los juegos pirotécnicos.

Consideraciones. Según el teniente (B) Sairi de la Torre, del Cuerpo de Bombe-ros de Ibarra, para la quema se debe colocar el muñeco en un lugar lejano a viviendas y vehículos.

También se sugiere no colocar camaretas ni fuegos pirótécnicos dentro de los monigotes, los mismos que deben ser confeccionados con materiales de rápida combustión, como el papel, para que no quede residuos encendidos ni genere demasiada basura.

“Para proceder a quemarlos se debe hacer en un lugar amplio donde no exista riesgo de inicio de un incendio estructural”.

De igual forma sugieren evitar quemar más de un año viejo en el mismo lugar, porque las llamas pueden alcanzar altura y afectar a árboles o cables de luz.

Al momento de realizar el encendido “si se va a realizar con gasolina hacerlo de una forma correcta y evitar que los niños manipulen esos elementos”.

Importante. Una vez que se haya realizado la combustión es necesario verificar que todo el elemento se pueda apagar con agua. “Esto es para que al momento de hacer la recolección evitar que queden elemento encendidos que afecten a los contenedores”.

Prohibiciones. Aunque existe prohibiciones para hacer quemas en la vía pública, se entiende que en esta época del año no se apliquen pero esto no quiere decir que los ciudadanos no tengan obligaciones.

Precisamente a esto se refirió el vocero del Cuerpo de Bomberos y enfatizó nuevamente en la importancia de verificar que no exista ningún elemento encendido. De igual forma comentó que estarán activos con las 8 estaciones en el cantón Ibarra para atender las emergencias.