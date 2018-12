Conozca la idea que Joselyn Hernández escogió para emprender

Ibarra. En el mercado actual hay espacio para absolutamente todas las ideas y como los consumidores son mucho más variados que en épocas anteriores, los negocios como las manualidades en casa, se convierten en tremendas oportunidades.

Inicios. Precisamente esta idea fue la que Joselyn Hernández escogió para emprender. Desde hace cuatro años atrás ella había descubierto una particular habilidad para las manualidades en foami. “Empecé haciendo los trabajos para la escuela de mi hijo mayor, me gustaba mucho hacer todo tipo de trabajos manuales y poco a poco me fui perfeccionando. Después ya hacía trabajos para personas cercanas que también necesitan este tipo de trabajos para sus niños”, dice Joselyn quien durante todo ese tiempo realizó creaciones de diferentes temáticas pero desde hace aproximadamente cuatro meses se convirtió en un negocio al dar el salto a las redes sociales. Lo que empezó como un esmero de madre para que su niño llevara lindos trabajos a su escuela, se convirtió ahora en un emprendimiento.

Detallista. Sus trabajos se caracterizan por los detalles. “Me encanta ser detallista, yo le pongo mucho corazón a lo que hago y siempre estoy viendo cómo puede quedar más lindo el diseño”, dice.

Inspiración y creatividad. Al preguntarle sobre su inspiración dice que como mamá conoce a varios personajes animados y que los niños admiran. Ella ha analizado los detalles de cada uno de ellos y es así como puede plasmarlos en este material (foami) que es perfecto para realizar todo lo que las personas desean e imaginan.

Tipos de trabajos. En su página de Facebook: “La Casa del Foami Ibarra” se pueden encontrar algunos de sus trabajos. Por ejemplo, decoraciones para el hogar, fechas especiales, trabajos para escolares o universitarios, material didáctico para docentes y muchas cosas más. Las personas que están interesadas pueden enviarle un mensaje a través de su página, enviar modelos de lo que desean o pedir asesoría en cuanto a un trabajo determinado.