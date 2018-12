Conoce la importancia del filtro en el acuario

Ibarra. El especialista en acuariofilia (afición a los peces y acuarios), Roberto Almeida, dice que los filtros para acuario son una parte fundamental dentro del hobby. A manera de analogía podemos decir que es lo equivalente al motor en un coche deportivo.

Es vital. El filtro es, quizá, el elemento más importante en el acuario en cuanto a función y fines se refiere. Almeida dice que este componente recicla constantemente el líquido al pasarlo por sus diferentes medios filtrantes manteniendo, o mejorando, la calidad del agua. Crea una corriente constante en el acuario que permite incrementar el intercambio gaseoso de las capas superiores del agua con el aire, al desplazarlas de arriba hacia abajo y viceversa y libra el agua de partículas tóxicas y en suspensión que afectan la salud de los peces y la estética del acuario.

Alimentación. El tipo de alimentación y la frecuencia con que provees alimento a tus peces debe ser uno de los puntos a tener en cuenta al escoger un filtro. “Los alimentos secos pueden, hasta cierto punto, corromper más lentamente el agua del acuario si no son total o inmediatamente ingeridos. Por el contrario, alimentos de origen animal, papillas caseras (preparadas con carnes, vegetales, huevos, etc.) o vísceras animales (corazón e hígado de vaca o pollo) que no son ingeridos rápidamente o escapan del alcance de los peces pueden alterar rápidamente la calidad del agua, por lo que, en estos casos, se necesitará de un filtro más potente para reciclar el agua”, dice el experto pero también aclara que con un filtro potente se van a evitar todos los problemas de contaminación del agua del acuario sin importar cómo alimentes a tus peces o cada cuanto cambie parcialmente el agua.

“De ninguna manera: el filtro no es lo único para mantener el agua en buenas condiciones”, enfatiza.