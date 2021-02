Suspenden la entrega de visa Unasur a migrantes

TULCÁN.- Los efectos a la reforma de la Ley Orgánica de Movilidad Humana en el país empezaron a sentirse. Desde este fin de semana Ecuador suspendió la emisión de visados de residencia Unasur.

Este visado permitía a los migrantes provenientes de otros países de América del Sur, en particular a venezolanos, establecerse de forma temporal en el país.

En un comunicado oficial el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que una vez promulgada la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el 5 de febrero, “ha quedado derogado el capítulo VI, relativo a los visados de residencia Unasur, tanto temporales como permanentes”.

La cartera exterior indicó que seguirán tramitándose las solicitudes de residencia Unasur presentadas antes del 5 de febrero, pero que desde entonces y en adelante “no se recibirán ni tramitarán solicitudes de visado de este tipo”.

Recomienda asimismo a los extranjeros que deseen solicitar cualquier otro tipo de visado de residencia en Ecuador que revisen la oferta de distintos tipos de visa a su disposición en la página web del Ministerio.

“Fue un golpe bajo e inesperado. En mi caso llevo ocho meses tratando de legalízarme, pero me ha sido imposible. Sinceramente desconocía de esto, espero gestionar algo esta semana o si no regresarme a Colombia”, comentó Jean Mazuera, uno de los migrantes venezolanos, que no alcanzó a legalizarse en el país.

Se estima que en Ecuador se encontraban antes de la pandemia cerca de 400 mil migrantes venezolanos, cifra que ha podido fluctuar debido a la alta movilidad de este colectivo humano tanto de regreso a su país como en tránsito hacia otros destinos en el cono sur.

