“Yo contesté la ‘amenaza’ de bomba”, el testimonio de funcionaria de una unidad educativa

Ibarra. “Yo alrededor de las 12:45 recibí una llamada, la primera vez colgaron y en la segunda ocasión me dijeron que habían puesto una supuesta bomba (explosivo) en la institución educativa, era la voz de un hombre y me dijo todos se va a ir a la v...

Esta llamada ingresó al teléfono convencional de la institución; lo que puedo asegurar es que se trataba de un hombre”, dijo la funcionaria de la Unidad Edu-cativa 28 de Septiembre, bloque número 2.

Testimonio. “Yo me asusté la primera vez y le dije que me repita y volvió a repetir lo mismo. Yo di aviso inmediatamente en la comisión de gestión de riesgos, de la institución, ella fue quien hizo las llamadas pertientes, se llamó al 9-1-1 y se trató de evacuar inmediatamente a los estudiantes. No identificó el lugar en donde supuestamente estaba la bomba, pero sí se le notaba como una persona enojada. El número ya fue registrado por parte de los miembros policiales y ya están haciendo las investigaciones correspondientes para dar con el responsable. La llamada era de un celular”, dijo la funcionaria que quiso omitir su nombre.

Se conoció que en el horario de la tarde fueron aproximadamente que estudian en la jornada vespertina de octavo a décimo de educación básica.

Los estudiantes fueron evacuados y entregados a sus padres.

Director distrital. Germán Haro director del Distrito de Educación 10D001 dijo que luego de tomar conocimiento de lo sucedido, y siguiendo los protocolos de la Policía Nacional, se está coordinando las labores de investigación, para ello dijo se suspendieron las actividades académicas de la tarde en la institución educativa. “Fue gestión de riesgos de la institución quien me comunicado de este hecho, es así que me he trasladado para verificar que es lo que está sucediendo, desconozco de dónde se hizo esa llamada, esperamos el informe de la Policía para conocer si es falsa alarma o qué pasó”, dijo Germán Haro director del Distrito de Educación 10D001.

“En este momento la institución educativa está vacía”, dijo la autoridad de educación.

Jefe del Distrito Ciudad Blanca. “Hay la denuncia de un artefacto explosivo en la institución educativa que queda junto a la cárcel.

recibimos una llamada donde supuestamente hay un artefacto explosivo, estamos a la espera que venga el personal técnico para que empiece el rastreo en la institución educativa. Tenemos ya conocimiento del número de teléfono. Igualmente hemos aislado el sitio se han cerrado algunas calles para garantizar la seguridad de las personas”, dijo el teniente coronel Er-meson Ubidia jefe del Dis-trito Ciudad Blanca.

Entre tanto. Ayer, en horas de la tarde la directora del centro carcelario, que se ubica junto al establecimiento educativo, Amanda Méndez, dijo que esperaba el informe de los especialistas sobre este hecho, pero que sin embargo desde el centro carcelario se estaban tomando medidas ante la supuesta amenaza para garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad. Ya en horas de la tarde llegó el personal del GIR quienes realizaron la evaluación de lo sucedido.

Al cierre. Las autoridades policiales confirmaron que ayer se logró localizar a la propietaria del equipo celular de dónde se originó la llamada; sin embargo ella no habría sido quién hizo la llamada sino su hijo menor de edad, el cual fue aislado hasta nueva orden.