Una familia que no pierde las ganas de vivir

Ibarra. Jordy Mejía es un niño de 6 años y que a pesar de su corta vida demuestra ser un luchador. Desde hace casi tres años batalla contra la leucemia y gracias a su fortaleza, sus ganas de vivir y el apoyo de su familia va por muy buen camino. Sin embargo, el factor económico es un obstáculo que podría superarse gracias a los ciudadanos de buen corazón que quieran ayudar a la familia Mejía Carlosama.

Momentos difíciles. Jordy es un niño risueño con muchas ganas de vivir. Su madre Gloria Carlosama comenta que a pesar de esta enfermedad ha visto en su pequeño una gran entereza que incluso es un ejemplo para sus padres. Si bien es cierto su tratamiento ha dado muy buen resultado y tiene un buen pronóstico, las cosas en la familia han sido muy difíciles pues además de afrontar con esta enfermedad también lo han tenido que hacer con su padre, Manuel Mejía, quien producto de cuatro infartos debe pasar por una larga terapia y por ahora no puede trabajar.

“Los doctores no saben la causa de esos cuatro infartos pero me decían que si sobrevivía quedaría en estado vegetal. Afortunadamente no fue así y gracias a la terapia ahora ya se puede defender solo pero en la casa porque no puede salir e incluso su memoria está muy afectada”, dice Gloria.

Muchos gastos. Esta madre es quien ahora está al frente de la familia pero asegura que la situación es complicada. Tienen muchos gastos ya que los controles y los tratamientos de Jordy así como de su padre los tienen que hacer en hospitales de Quito y Calderón, respectivamente. También tiene que pensar en la manutención de todos ellos incluida su otra pequeña hija de cinco años de edad.

“Es muy duro. Yo hago todo lo posible y la familia ha sido fundamental porque sin su ayuda nada ha sido posible. Mi esposo era quien mantenía la casa y hoy no puede trabajar. Los gastos son muchos y a veces no sé cómo hacer para poder solventar todo”, dice Gloria con la voz entrecortada.

Solicita un trabajo. Es por todo esto que el pedido es para las autoridades o ciudadanía que le puedan ayudar para seguir manteniendo a su familia. Gloria busca un trabajo y pide la colaboración de que alguien le pueda brindar la oportunidad. Es tecnóloga en Contabilidad, sin embargo, ella está dispuesta a aprender cualquier oficio por lo que el pedido de un trabajo es para cualquier área.

Para colaborar. De igual forma, si las personas desean colaborar económicamente pueden hacer su donación a la cuenta de ahorros de la cooperativa Pablo Muñoz Vega con número 05031188193 a nombre de Jordy Mejía. También pueden colaborar con víveres u otros productos y para eso pueden comunicarse directamente con la señora al 0988327487.

Ayuda de fundación. Algunas personas de buen corazón ya se han unido.

La semana pasada, miembros de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer Ecuador, encabezados por Jannet Soto, coordinadora provincial, llegaron hasta la casa de esta familia para brindar su colaboración y conversar sobre el proceso de recuperación de Jordy.

Sin embargo, mientras más ayuda exista es mucho mejor y por eso hacen el llamado a toda la ciudadanía para que aporten en la medida que les sea posible.