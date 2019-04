Un niño fue atropellado ayer en el parque de El Avión

Ibarra. Ayer en horas de la tarde se reportó el atropello de un niño quien caminaba por la avenida Jaime Roldós, a la altura del parque de El Avión.

El chico según su uniforme era estudiante del sexto grado D, de la Unidad Educativa Modelo Velasco Ibarra, pues en el momento del atropello tenía la ropa deportiva de aquella institución.

Al sitio llegó personal médico y una ambulancia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, e inmediatamente el pequeño fue trasladado a una casa de salud, mientras llegaban sus familiares luego de haber conocido lo sucedido.

Vehículo huyó. El hecho se registró a las 13: 54 de ayer, según la valoración de los paramédicos realizada en ese momento el pequeño presentaba el diagnóstico de una luxación de tobillo a descartar. Se desconoce el paradero del vehículo que cometió la infracción. Al sitio llegó personal de los agentes civiles de tránsito para empezar con la búsqueda del responsable del atropello.

Accidente ayer. A las 14: 00 se conoció que avanzó personal paramédico y una ambulancia a la atención de una persona que al parecer una persona cayó de una motocicleta en movimiento. El hecho se produjo en la Vía E-10 sector Rocafuerte. El paciente fue identificado como un joven de 17 años de edad, el cual presentaba según los reportes preliminares una fractura de cúbito y radio tercio medio a descartar. Personal del Cuerpo de Bomberos de San Jerónimo una vez inmovilizado y estabilizado al paciente lo traslada hasta el Hospital del IESS de Ibarra.

Otro más. Pero los accidentes no han parado ahí, otro percance de tránsito se produjo entre las calles Eduardo Villacís y Brasil. Se trató de un choque lateral angula, donde resultaron con daños materiales los dos vehículos involucrados. No hubo personas heridas y entre las dos partes llegaron a un acuerdo extrajudicial por lo que no se llevaron los vehículos a los patios.