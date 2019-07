Un muerto y un herido en accidente

Ibarra. Claudio I., de 25 años de edad falleció la mañana de ayer, luego de estrellarse en una motocicleta en la que iba junto a un amigo. Este último fue trasladado en grave estado de salud y según los reportes de los organismos de socorro, ambos habrían ingerido alcohol. El siniestro se registró en el sector de La Esperanza, al sur de Ibarra.

Golpes fuertes. Miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron en una ambulancia pero nada pudieron hacer por uno de los jóvenes que ya no tenía signos vitales. Los golpes fueron tan fuertes que acabaron con su vida. A su lado, un joven sin identificación, de aproximadamente 23 años de edad, presentaba un diagnóstico de trauma craneoencefálico por lo que fue llevado al hospital San Vicente de Paúl.

Testigos. El accidente habría sucedido alrededor de las 06:15.

Los moradores del sector salieron de sus hogares tras el estruendo que generó el impacto de la moto contra una casa.

Un ciclista que pasaba por el lugar comentó que iban a exceso de velocidad.

“Yo bajaba y los jóvenes me pasaron y me di cuenta que algo no estaba bien porque iban como perdiendo el equilibrio. Después ya solo escuché el impacto y cuando pasé por ahí ya estaban tendidos en la vereda”, dijo Andrés López.

Según consta en los reportes, el joven inconsciente tenía “halitosis similar alcohol”, mientras que el fallecido también habría presentado signos de alcohol.