¿Un crimen disfrazado de suicidio? en el caso de César Coronel Olivo

La versión policial y oficial fue que César Augusto se suicidó, sin embargo, el hecho de encontrar el arma junto a la mano derecha desató las dudas de este caso, pues el joven era zurdo e incluso el manejo de las armas de dotación las realizaba con la mano izquierda. También llamó la atención que el televisor estuviera encendido a todo volumen, el aire acondicionado prendido a un intenso frío, lo que no concuerda, pues César Augusto sufría de rinitis alérgica y no podía estar en contacto con el frío. Lo que se presume es que la muerte de Coronel Olivo sucedió la madrugada del 7 de julio. Él laboró hasta la 03:00 de aquel día en el control de cierre de bares y a las 03:30 se retiró a descansar. Horas más tarde debía salir franco y tenía planificado viajar con su novia a Papallacta. Cuando lo encontraron el domingo 8 de julio, presentaba una rigidez cadavérica de 24 horas. Los padres del joven afirman que lo mataron mientras dormía.

Quito. “Mi hijo fue asesinado en la habitación del recinto policial de Lago Agrio, él salió haciendo su turno de guardia, me imagino fue a descansar y de ahí no se supo más...”, es el relato de César Coronel, padre del subteniente de Policía César Augusto Coronel Olivo, joven de 27 años que murió con un disparo en la nuca, detrás de la oreja derecha. El hecho sucedió la madrugada del sábado 7 de julio de 2012.

El padre del joven afirma que no podría decir quién ordenó la muerte de su hijo. El subteniente César Augusto Coronel Olivo descubrió que en Lago Agrio había chicas que venían desde Colombia, sin documentos, a trabajar en bares de la zona, “cuyos dueños eran oficiales de Policía, que cerraban otros night clubs para que solo el de ellos funcione. Unas irregularidades tenaces delante del jefe del reparto... tantas cosas que pueden haber pasado en ese momento”. César Coronel dice que todo el mundo en Lago Agrio sabe quién disparó a su hijo “es un oficial que ya no se encuentra en las filas policiales”.

Roberto Meza, perito forense, investigó los hechos sobre la muerte de César Augusto Coronel Olivo, cuando finalizaba su indagación del caso Gabela.

Sus servicios fueron requeridos desde el Ministerio del Interior. Viajó hasta el cuartel de Lago Agrio para recopilar datos.

En diálogo telefónico con Diario EL NORTE, desde Brasil, Roberto Meza precisa que la conclusión de su investigación fue que la muerte de César Augusto Coronel Olivo no fue por suicidio sino por homicidio.

Meza afirma que su informe lo entregó a Carina Argüello, subsecretaria del Ministerio del Interior.

“En ese informe determinamos que la muerte no reunía las características de un suicidio sino de un homicidio, por una serie de factores que nosotros constatamos a lo largo de la investigación... corroboramos que él era zurdo y encontramos el arma en la mano derecha”.

Además, muchos de los vestigios encontrados en el lugar como sábanas y almohadas los mandaron a quemar. Hubo una alteración de la escena bastante notable. “Eso nos permite reconstruir, de manera científica cuál fue la dinámica del hecho. Hubo levantamiento y cotejamientos que no se hicieron y pudimos determinar científicamente que no había sido un suicidio como hasta el momento se había estado hablando”.

Meza entregó el informe y viajó a Brasil. En 2014 la familia de César Augusto lo contacta, pues en el informe que ellos conocieron aparece la figura del suicidio. El perito enfatiza que “de manera inédita y hasta ridícula una grafóloga, que no tenía nada de competencia en el tema balístico, había cuestionado mi informe pericial y nosotros nos encargamos de contestarlo públicamente. Me parece raro e ilógico que se contrate una consultoría, que se pague con dinero del Estado y que después no sea considerada... no les habrá gustado la conclusión”, enfatiza. Meza afirma que desde la asesoría del Ministerio del Interior se hizo una nueva investigación, “con las conclusiones que querían oír”. En junio de 2018 el perito forense invitó a los padres de Coronel para que participaran en la rueda de prensa en la que familiares de este y otros casos pidieron transparencia en la información. Hasta el momento, no se sabe quién quemó y retiró las evidencias tras la muerte de César Augusto Coronel, “existió espíritu de cuerpo y encubrimiento”, precisa el perito forense.

Meza asegura que alguien mató a César Augusto y si el caso se reabre se podrá saber quién lo hizo y por qué.