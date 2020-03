Tiene discapacidad y asegura no tener el bono

Ibarra. María Emérita Pozo dice que su hermano José Gerardo Paguay Pozo, tiene 70 años de edad, presenta una discapacidad de 70 % según el carnet, y asegura que sí recibía el bono de desarrollo humano, pero que sorpresivamente le quitaron. Por su discapacidad José Gerardo Paguay no dispone de un trabajo y por tanto vive en la casa de su hermana, quien decidió contarnos la historia de su hermano.

Testimonio. “Mi hermano sí estaba recibiendo el bono, era de 50 dólares, mi mamá también recibía el bono y también le quitaron, pero ella ya falleció. Una vez que preguntamos nos dijeron que no estaban encuestados. Creo que son ya unos tres años que no le dan el bono a mi hermano”, dijo María Emérita Pozo.

Su residencia. Ella vive en una casa arrendada junto con su hermano José Gerardo y su otro hermano llamado que también tiene discapacidad. Su vivienda se ubica en Caranqui por la vía que conduce a San Cristóbal, no tiene número la vivienda, pero sí un portón rojo la identifica.

Pero también. Humberto Pozo tiene 69 años de edad, él es hermano de María Emérita y de Gerardo, también vive en la misma casa de sus hermanos.

El dice que sí recibe el bono, aunque en esta semana que fue a una institución financiera no le dieron por cuanto no habría sistema. Espera que no le hayan suspendido ya que de eso vive dice el adulto mayor.

Desde el MIES. Al respecto debo indicar que, en el marco de la implementación del Decreto Ejecutivo Nro. 804 de fecha 20 de junio de 2019, en cuyo artículo 13 señala que: “La selección de los titulares de derecho que accederán a las transferencias monetarias del sistema de protección social integral se realizará de conformidad a la información del Registro Social vigente, como base principal para su administración”.

Se ha procedido a la revisión de la información en las bases de datos disponibles para el acceso a este programa, en las cuales se observa que en nuestro sistema SIPPS el señor no cuenta con un Registro Social vigente al encontrarse en proceso de revisión. En este sentido, comunico que debemos esperar a que se actualice la información y el señor cumpla con los criterios técnicos y legales para acceder a los bonos.