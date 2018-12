Testimonio de dueño de hostería que fue víctima de robo

Ibarra. El dueño de una hostería importante de esta ciudad, el cual fue víctima de la delincuencia hace un poco más de 10 días y cuya investigación continúa en marcha, antes de ser parte de una diligencia judicial que se realizaba el martes 04 de diciembre, contó lo que realmente sucedió ese día.

¿Cuánto fue el dinero que le robaron?

Fueron 27 900 dólares, además de cheques que yo tenía de la hostería sin firma, sin nada de valores, son tres cheques que suman cerca de 25 mil dólares.

¿Cuántas personas fueron las que cometieron este delito?

Era solamente un ciudadano. Se trataba de una persona alta de gran contextura. Parece que este ciudadano ya estaba planificado todo lo que iba hacer con mucha anterioridad

¿Este sujeto le amenazó con alguna arma?

Claro, con un cuchillo. Al inicio yo pensé que era un secuestro; la primera atadura me la hace de espaldas, me insultaba porque este ciudadano no podía abrir la caja fuerte, luego terminé atado de pies, manos y boca, antes de eso yo le decía pero para qué se hace problema, que para qué me iba a matar.

¿Quién avisó al ECU 9-1-1? Yo mismo, luego que logré zafarme de las manos y los pies, si fue imposible ya que necesitaron algo para cortar una cinta con la que estaba atado. Permanecí amarrado un poco más de media hora.

¿Con qué le amarró el victimario?

Con una cintas que han sabido usar para colocarles a los detenidos en vez de esposas. Esto ya lo tenía listo creo yo, entró en mi cuarto con la cinta adhesiva, el cuchillo además de un fierro que coge en la parte de afuera de mi domicilio. Eso se ve en las cámaras de seguridad.

¿Qué supo o qué le dijeron cuándo ya se le atrapó al sospechoso en Bolívar- Carchi?

Luego de que me avisaron que le detuvieron al sospechoso del delito me dicen que aparte del detenido tienen 4 mil dólares, mi anillo, mi cadena, mi reloj y dos cheques, eso le tenían en Bolívar.

Una hora más tarde nos llaman a decirnos que no hay ningún anillo, que no son 4 mil dólares sino 4 516, era un policía el que nos llamaba estoy seguro.

¿La hora exacta de este delito?

Todo esto sucedió entre el martes 20 de noviembre en la noche y el inicio del miércoles 21 de noviembre, fue entre ese lapso.

¿Dónde sucedió todo?

En mi dormitorio, en mi casa, yo estaba entrando en mi dormitorio, prendo la luz, luego me regreso a apagar la luz de las gradas, posteriormente regreso a mi dormitorio, abro la puerta, ingreso cierro la puerta y ahí me cae este sujeto.