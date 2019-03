Taxista le dejó sin poder trabajar

Ibarra. Tiene 72 años de edad, se dedicaba a la profesión de electromecánico, ese era su único ingreso para solventar su hogar, sin embargo desde el 10 de enero ya no puede ejercer su profesión, la cual la realizó por casi toda su vida.

Esto debido a las lesiones que le ocasionó un accidente de tránsito, ocurrido a pocos metros de su domicilio.

“Ya han pasado dos meses y no puedo caminar. El 8 de marzo tengo una cita con el médico. Allí conoceré que va a pasar con mi pierna”, dice Marco Tulio Narváez a quien lo encontramos sobre una cama en la habitación de su vivienda, preocupado sin saber qué hacer; a él le acompaña Blanca Inés Cisneros Llanos, de 69 años, quien es su esposa.

Lo sucedido. “Al momento en que esperábamos el bus con mi esposa un taxista me atropelló. En ese momento luego del impacto yo caí al piso, yo quise pararme pero ya no pude. Es ahí que le dije al señor taxista que me levante y me lleve al hospital, pero él en ese momento no quiso ni levantarme ni nada”, dijo Marco Tulio Narváez.

De acuerdo al diagnóstico médico el adulto mayor tenía una fractura de la tibia izquierda.

Sigue el relato. “Fueron unas personas que se encontraban en ese momento en el lugar quiénes me ayudaron. En ese momento el taxista que aún se encontraba ahí dijo que ya iba a traer la ambulancia, pero no llevó a ninguna ambulancia sino a otro hermano, igualmente taxista, éste señor nos llevó por los extramuros y nos quiso dejar en el Hospital del Seguro, pero le dijimos que nos lleve al hospital San Vicente de Paúl ya que yo no soy asegurado, entonces nos llevó al San Vicente y el dolor era cada vez más y más fuerte”, dice Marco.

Su esposa. “El señor taxista le bajó a mi esposo en el hospital pero no con delicadeza, le cogió del brazo y le dejó ahí.

Ese hombre me dijo señora deme el número de su teléfono y le dije bueno, entonces me dijo que ya estaba registrado mi número y que ya me iba a llamar para conocer qué pasó con la salud de mi esposo. Yo me creí de eso, pero jamás asomó ni el señor que le llevó al hospital ni el señor que le atropelló a mi esposo”, dijo Blanca Inés Cisneros quien pide que ayuden a su cónyuge.