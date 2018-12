¡Su pequeño hijo requiere una operación urgente!

Ibarra. Ángel Rodríguez Rosero hoy cumple 16 días de nacido, de los cuales 13 ha permanecido en terapia intensiva en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de Ibarra.

Para que el pequeño Ángel pueda salir de ahí necesita ser intervenido de forma urgente en Quito, Guayaquil o Cuenca, pero en ninguna de estas casas de salud dicen que hay “espacio”, tampoco nadie da el visto bueno para que sea trasladado vía aérea a cualquiera de estas ciudades, eso lo manifestaron ayer su padres quienes imploran porque su pequeño hijo pueda seguir con vida.

Testimonio. “Nos dicen que la enfermedad que mi hijo tiene, en este momento, ha sido indetectable en el embarazo. Aquí en el hospital le hicieron exámenes y me dijeron que tenía una cardiopatía, ingresó un domingo al hospital, martes trataron de trasladarle a la ciudad de Cuenca, pero no hubo el especialista”, dijo Ana Rosero, madre del pequeño.

Transferencia urgente. “Mi hijo tiene que ser atendido en un hospital de tercer nivel. Pero aquí, el de Ibarra es de segundo nivel y no pueden ayudarnos. Pese a aquello a mi hijo tratan de tenerlo estable”, dijo Ana quien junto a su esposo están a la espera de que se haga el milagro y se de la transferencia de su hijo a un hospital de tercer nivel en Quito, Guayaquil o Cuenca.

Testimonio. “La enfermedad que mi hijo tiene es complicación de aorta, que solo puede ser atendida en hospital de tercer nivel. Hemos intentado por varias ocasiones llevarle a mi hijo a Quito, pero lastimosamente por varias cuestiones, no se puede. Por ejemplo, en algún momento hubo espacio en los hospitales de tercer nivel, pero no hubo el avión para trasladarle, o si ya había la ambulancia no había donde ubicarle”, dijo Fausto Rodrígez, padre del menor.

“En los hospitales nos han dicho que no hay espacio físico, ya que mi hijo desde aquí tiene que ser llevado directamente a un quirófano. Nuestro hijo aquí en Ibarra se encuentra en estado crítico. Pero aquí no se puede avanzar o que mejore, porque no hay los medios para eso. A mi hijo se le mantiene en estado crítico, pero está estable. Dicen que los especialistas que necesita mi hijo solo hay dos en el país”, concluyó.