Alejandro Andrés Checa no aparece ya 9 días

Ibarra. “Mi hermano está desaparecido, se llama Alejandro Andrés Checa Ibujés, ya son nueve días (ayer) y no aparece, él tiene 24 años de edad”, escribió en la redes sociales Anita Checa, hermana del joven que de desconoce su paradero.

Ayer EL NORTE dialogó con la joven para conocer más detalles de la desaparición de su hermano.

Testimonio. “Él vive en la ciudadela conocida como Consejo Provincial que queda entre el sector de Santa Rosa y El Tejar, vive con mi papá y él me dice que el martes de la semana pasada ha estado en la casa, y que luego de que mi papá ha llegado del trabajo, mi hermano ya no estaba. Eso me preocupa porque donde mis familiares no ha ido.

Me han dicho algunas personas que le han visto a una persona durmiendo por el río, pero claro no se sabe quién es esa persona. Hoy puse la denuncia en la Dinased”, dijo la ciudadana.

Características del desaparecido. Según las características del familiar, el joven salió con un pantalón Jean, un buzo color café, una chompa y una mochila negra, es de contextura gruesa, y tiene una test trigueña.

Las personas que conozcan del paradero del ciudadano pueden comunicarse a los teléfonos 095-9194768 o al 0959956586 o a los números de la Policía Nacional o directamente al 9-1-1.