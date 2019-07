Su discapacidad visual, no le impide seguir soñando

Ibarra. Cristopher Andrés Arroyo Palacios no le teme a los retos, su discapacidad, para nada ha sido un obstáculo para seguir adelante. “Es un niño muy inteligente y tiene una muy buena predisposición para aprender. Hace lo que el resto de sus compañeros deben cumplir en clase”, dijo Diego Gamboa docente de la institución eduactiva Jean Piaget de Ibarra, en donde el pequeño cursa el segundo año de básica. En agosto próximo cumplirá 6 años.

Los fines de semana en clases particulares aprende a leer y escribir en braile. En el resto de materias se adpata al material que usan.

La madre. Ximena Palacios madre de Cristhoper dijo que pese a que su hijo no puede ver tiene la capacidad de aprender mucho.

“Todo lo que sus compañeros hacen , mi hijo también lo hace. Juega igualmente, pero aprende una educación normal para Cristopher es un reto muy grande y lo está logrando. Es mi único hijo y por eso nosotros estamos ayudándole hasta el punto que hoy en día se desenvuelve solo, es un niño totalmente independiente”, dice la madre.

“Nosotros nos enteramos que tenía la discpacidad cuando cumplió cuatro meses, él nació prematuro, tiene desprendimiento de retina, en los dos ojos, hemos tratado de hacerle ver con especialistas hasta en Colombia, pero no es aconsejable ya que nos dijeron que existe el riesgo de que pierda sus ojitos, y si eso pasara eso pues quedaría desorientado”, dijo la joven madre de familia.

El niño. “Yo me siento muy bien aquí en la unidad educativa, yo he aprendido muchas cosas, por ejemplo se que perro se dice dog en inglés, me llevo muy bien con mis amigos y en grande me gustaría ser bombero”, dice el motivado Cristopher Andrés.

Sus compañeros son muy colaborativos y le ayudan a Cristhoper en lo que pueda requerir.

Art. 43. Ley de Discapacidades. El Estado a través de la autoridad competente en deporte y los gobiernos autónomos descentralizados, promoverán programas y acciones para la inclusión, integración y seguridad de las personas con discapacidad a la práctica deportiva, implementando mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y financieras a nivel nacional e internacional. El Consejo Nacional de Igualdad en coordinación con la autoridad nacional competente en deporte formulará las políticas públicas necesarias.