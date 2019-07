Su discapacidad visual no la limita para cumplir sus metas

Ibarra. La historia de su vida es verdaderamente una fuente de inspiración. Melany Guamán es una adolescente de 17 años que padece de discapacidad visual, esto no le ha impedido a realizar sus sueños y cumplir todas sus metas.

El apoyo de su familia ha sido fundamental para salir adelante.

Historia. Melany es una persona muy alegre y llena de positivismo, aunque se ha encontrado con mucha trabas en su camino, ella ha decidido no rendirse. Este año cursará el segundo de bachillerato en la Unidad Educativa Ibarra, dice que se siente muy bien en su colegio ya que sus compañeros y maestros son muy amables y atentos con ella.

Melany nació prematura, por esto tuvo que estar tres meses sometida a la incubadora, cuenta que por exceso de oxígeno se le quemaron las retinas y a raíz de esto perdió totalmente la visión.

“Nací faltando una semana para cumplir seis meses, mis pulmones no se desarrollaron bien y tenía que depender del oxígeno para poder respirar de una mejor manera”, dijo Melany.

Fue creciendo y con el amor de su familia ha podido adaptarse a todos los cambios, la joven aseguró que ha sabido sobrellevar todas las pruebas que se le presentan.

Dijo que todas las personas no han sido buenas con ella ya que recordó que cuando cursaba su etapa escolar tenía una profesora que no le gustaba el trabajo que desempeñaba. “Siempre le encontraba defectos a todo, y me llegaba a sentir muy mal porque no valoraba mi trabajo”.

Le gusta mucho compartir el tiempo con sus amigas. En su unidad educativa recibe todas las materias por medio de adaptaciones, la asignatura que más le gusta es Lenguaje ya que le permite expresarse más.

Metas. Su meta por cumplir es terminar el colegio para poder convertirse es Criminóloga ya que le encanta hacerse preguntas del porqué pasaron las cosas. Mencionó que para ella es muy importante la confianza que sus amigos le tienen ya que le gusta mucho escucharlos, brindarles apoyo y darles consejos.

Un día normal para Melany es despertar, arreglar sus cosas, ir al colegio, regresar a casa, alimentarse, realizar tareas y al terminarlas escucha su música preferida.

Una de sus hermanas es la persona que le lleva hasta el colegio.

“Estoy aprendiendo a ser independiente, es un poco difícil pero sé que puedo lograrlo”.

Al final mencionó un importante mensaje que es no creer en todo lo que las personas dicen ya que existe mucha gente que se dedican a herir.

“Dejen de vivir lo que la gente dice, crean en sí mismos y aprendan a sobrellevar todos los problemas”.

Melany es una persona que trata de vivir al máximo cada día de su vida, ya que para ella es importante seguir adelante y no estancarse con los problemas.

Las cosas malas que le ha tocado vivir le han dado más fuerzas para superarlas, ella es una joven guerrera, fuerte y llena de alegría para brindar a las demás personas que están cerca.

Familia. Para ella es muy importante pasar y compartir momentos con su familia ya que se divierte mucho.

“Estar con mi familia es algo muy especial con mis hermanas hacemos actividades muy agradables que a mi me gustan mucho como pasear, escuchar música”, expresó Melany Guamán.