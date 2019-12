Sospechosos mintieron para llevarse 10 jabas de cerveza

Otavalo. Con engaños y mentiras dos sujetos lograron convencer a un ciudadano de 67 años de edad de entregarles 10 jabas de cerveza y 40 arrobas de arroz y a cambio obtuvo un cheque falso de 1 200 dólares.

Esta estafa se suscitó al mediodía del lunes en la avenida Atahualpa, cerca a la terminal terrestre.

Don Leonidas contó que un joven y una persona mayor se bajaron de una camioneta doble cabina, color gris, a hacer la supuesta compra.

Sin embargo, minutos después de haber sido engañado, la víctima sale de la tienda a ver el número de placa del vehículo, pero fue imposible porque estaba cubierto.

El ciudadano avanzó hasta el Banco a verificar si el cheque estaba legal, pero le informaron que tenía una firma que no le corresponde al mencionado documento.

Documento falso. La víctima mencionó que los sospechosos le dejaron como prenda una matrícula de vehículo, ya que supuestamente iban a regresar al siguiente día a entregarle el dinero en efectivo.

“Yo no me percaté en preguntar si el cheque tenía fondos, pero lo acepté y lo puse encima del mueble. Mientras cargaban las cervezas en el carro me dicen que quieren 40 quintales de arroz, les dije que solo tenía 10 arrobas no más”.

Preocupación. Leonidas indicó que es la primera vez que es víctima de este hecho, aunque señaló que en esta zona del cantón se escuchan robos e incluso la gente sabe cancelar con billetes falsos. “Nunca he trabajado, yo soy albañil y estoy operado, por eso el dueño puso aquí”.