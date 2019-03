Solicitan cambio de régimen en la cárcel; el trámite camina lento

Ibarra. Son decenas de personas privadas de la libertad, quienes se encuentran en la cárcel de Ibarra y que exigen el cambio de régmien semi-abierto, por cuanto ya habrían cumplido con uno de los requisitos para este “beneficio”, como es haber cumplido el 60% de la condena. El solicitar esta especie de prelibertad a decir de algunos abogados que llevan estos casos no avanza, por cuanto desde diciembre no habría en el centro carcelario una trabajadora social.

La directora del centro doctora Amanda Méndez mencionó que el problema ya se ha solucionado y que los trámites antes descritos sí avanzan.

Abogado denuncia. “Desde diciembre que ya no hay trabajadora social ya no se ha contratado a nadie más. Hasta la fecha, yo me he acercado al centro carcelario y me han dicho que no hay presupuesto por parte del Estado”, dijo uno de los abogados que lleva el caso de al menos 12 personas privadas de la libertad.

Recordó que él tiene solicitudes que esperan desde el mes de noviembre del año anterior.

El abogado dice que las carpetas no se evacúan con rapidez. Y que no solo serían las 12 personas que él lleva, sino que serían decenas de personas privadas de la libertad que estarían por acogerse a ese sistema que la ley les permite.

La directora de la cárcel. “Es verdad que no podíamos contratar hasta el mes de febrero a la trabajadora social. Esto se debe a que el Ministerio de Justicia se dividió en dos secretarías. Entonces al momento de la transición nosotros teníamos que dividir a la nómina de personal que conformaba el Ministerio de Justicia, por eso no podíamos contar con el número de personas y saber quiénes se quedaban en la Secretaría de Derecho Humano y en la otra Secretaría. En ese sentido teníamos que esperar la partida presupuestaria, y también como de Finanzas y el Ministerio de Trabajo teníamos que tener el aval para nosotros contratar”, dijo la doctora Amanda Méndez, directora de la cárcel de Ibarra.

Se está evacuando. “Pese a todo lo anterior mencionado hemos hecho todos los esfuerzos posibles, y desde hace una semana atrás ya tenemos una trabajadora social y que al momento está despachando las carpetas, pero como usted debe conocer hay varias carpetas que han estado guardadas por mucho tiempo, entonces estamos dando valides a las personas que tienen más del 60%, entonces esas son las primeras carpetas que se están yendo, al momento estamos despachando hacia la ciudad de Quito.

Es verdad todos los señores abogados necesitan que su cliente cumpla con este derecho, pero nosotros tenemos que dar prioridad a la gente que tiene más del 60%, entonces nosotros poco a poco estamos despachando, el realizar un expediente no es de la noche a la mañana, tenemos que cumplir con los requisitos que establece el COIP y el reglamento nacional de rehabilitación en donde se evalúan varios parámetros”, dijo ayer la directora.