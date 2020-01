Seis agentes de tránsito son agredidos en Urcuquí

Imbabura. “Fuimos hacer un operativo de control, en la ciudad de Urcuquí.

Allí procedimos a parar la marcha de un vehículo, era una camioneta cuyo conductor había cometido una infracción.

En el artículo con el que estábamos sancionando dice claramente que el vehículo debe ser trasladado a los patios de retención vehicular, es por eso que al tratar de realizar dicho procedimiento, algunos ciudadanos procedieron a agredirnos con lo que ellos tenían a la mano, palos, piedras, etc”, dijo uno de los 6 agentes civiles de tránsito agredidos en el cantón Urcuquí.

Más testimonios. “En el momento de la agresión lo que se me vino a la mente es mi familia que me esperaba en casa. Ya que no sabíamos en qué situación íbamos a salir de ahí”, dijo una de las agentes civiles de sexo femenino que también fue parte de la agresión. “Yo tengo golpes en la cara, tengo hematomas en la cabeza, la gente debe saber que nosotros estamos en las vías para ayudarles, es más estamos ahí para evitar accidentes de tránsito, nosotros no salimos hacer el mal, nosotros lo que salimos es a cumplir y hacer cumplir la ley”, dijo otro de los agentes agredidos.

Desde Movidenor. En un comunicado la Empresa de Movilidad rechazó esta acción. En el comunicado se señala lo siguiente: “recalcamos que transportar pasajeros sin el título habilitante que acredite este servicio es una contravención de tránsito y está tipificada en el Art. 386 del COIP. Rechazamos las agresiones contra nuestros seis agentes civiles de tránsito”, dice el comunicado.