Se cumplió un año y nadie sabe dónde está José Pomasqui

Ibarra. Por casi 30 años, José Antonio Pomasqui laboró como maestro de física y matemáticas en la Unidad Educativa Víctor Manuel Peñaherrera.

El hombre además dedicaba su tiempo libre a la música y formaba parte de un club de ciclismo en Ibarra, sin embargo desde el 28 de septiembre del año anterior nadie sabe de su paradero. Ayer se cumplió un año de su desaparición.

Solo se encontró el carro. En Santa Lucía, un pequeño caserío de la parroquia rural La Concepción, en el cantón Mira (Carchi), fue encontrado un día después de la desaparición, el vehículo del profesor. “Seguiremos averiguando. No perdemos la esperanza de encontrarlo”, dijo en ese entonces Consuelo Peñafiel, esposa de José Antonio de 57 años de edad. Ha pasado el tiempo y pese que se han realizado búsquedas propias por parte de familiares y amigo ninguna ha tenido resultados favorables.

Antecedentes. Consuelo Peñafiel, esposa de Anthony, como lo conocían, dijo que cuando vio por última vez a su cónyuge él le refirió que iría a casa de su progenitor Manuel Pomasqui.

“Yo me quedé confiada de que él se fue donde el papá y por la tarde me llamó a decir que se iba a quedar la noche con el señor y como el papá ya es mayorcito, pues no le vi problema de que se quedara, pero ya para la tarde del sábado, como a eso de las 16:00 Don Manuel me llamó a preguntar del hijo, porque nunca llegó a su casa, incluso me manifestó que mi marido le había pedido que si yo llamo le dijera que él se encontraba allí, a lo que argumenté que no debieron esconderme eso y peor aún si él nunca llegó donde el papá”, dijo la esposa.

Para no olvidar. El día en que desapareció el ciudadano, a la casa de su padre habría llegado un hombre supuestamente que le habría comprado la moto del hoy desaparecido. Eso lo contó cuando estaba con vida su padre Manuel Pomasqui.

El adulto mayor dijo que la moto la tenía en su casa ubicada en el cantón Antonio Ante.