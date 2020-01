Se amotinaron por el cambio de la directora en el Centro de Adolescentes

Ibarra. Un amotinamiento se registró aproximadamente a las 09:40 de ayer en el interior del Centro de Adolescentes Infractores de Ibarra (CAI-). Miembros policiales pertenecientes a los móviles Lomas y Azaya llegaron hasta el lugar para tratar de controlar el incidente.

Según el informe preliminar realizado por los uniformados, el hecho se habría producido ya que los internos no estarían de acuerdo con la salida de quien, hasta ayer, cumplió las funciones de directora del centro, Amanda Méndez.

Personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) llegó al sitio para tratar de controlar el incidente. Se desconoce si existieron daños o personas heridas durante el hecho.

Diario EL NORTE intentó comunicarse vía telefónica con la funcionaria, sin embargo no se obtuvo resultados. Su esposo mencionó que ya no podía dar declaraciones al respecto, porque ya no se encontraba en funciones, ya que la notificación de su salida fue recibida la mañana de ayer. Se conoció que el nuevo director del centro es el ingeniero Carlos Hidalgo, sin embargo se desconocen más detalles de la salida de la funcionaria, quien también fue directora de la cárcel y coordinadora zonal de esta cartera de Estado.