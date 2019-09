Falsos “mecánicos” acechan para robar

Ibarra. No es un caso aislado, ya son varias las denuncias que ciudadanos han hecho conocer a este medio de comunicación, que dicen que han sido víctimas de actos relacionados a estafas o intentos de robo, y que en reiteradas ocasiones se han estado dando en la ciudad.

El blanco de la delincuencia, disfrazada de supuestos mecánicos, ahora acecha a los conductores, principalmente de vehículos particulares.

En la Fiscalía aún no se han receptado denuncias formales sobre estos actos, pero el problema está latente e inclusive este medio de comunicación ha receptado testimonios de varias víctimas.

Testimonio. “Hace poco subía en mi vehículo por la calle Olmedo, de pronto una persona me hace señales indicando la llanta de mi vehículo, por lo que me sorprendí, y decidí no parar y avancé; sin embargo media cuadra más arriba otra persona me indica lo mismo, ahí yo pensé, se me está bajando la llanta, es por eso que estacioné mi vehículo, me bajé a ver qué estaba y de pronto asoma una persona, por su lenguaje era extranjera y me dice: Aquí está algo, aquí cae aceite..., es así que asustado me agacho a observar y el tipo con la mano llena de aceite me dice: se le está yendo el aceite y esto está flojo y muchas cosas más...”, dijo un ciudadano que prefiere omitir su identidad, pero que fue el blanco perfecto de los supuestos maleantes que rondan Ibarra.

Continúa el relato. “Enseguida yo me subí al carro y me percaté que tres personas venían hacia mi vehículo, una de ellas era la segunda persona que me indicó minutos antes sobre el supuesto defecto en la llanta. Entonces decidí arrancar y salir huyendo de ahí y el tipo salió huyendo también. La pregunta es: ¿me querían robar? Luego le llevé a mi carro a una mecánica más cercana y pude comprobar que no tenía ningún desperfecto.

Lo que más me sorprende que estos hechos delictivos se están cometiendo a plena luz del día y en el pleno centro de la ciudad”, dijo el ciudadano que se considera víctima de esta nueva modalidad de robo.

Las autoridades policiales recomiendan que cuando se verifique estas anomalías se haga la llamada inmediata al ECU 9-1-1.