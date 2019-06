Renuncia director del Servicio de Rehabilitación Social por motivos familiares

Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI-EC), presentó este viernes 31 de mayo sual cargo, de manera irrevocable. La misma fue enviada esta mañana al presidente de la República, Lenín Moreno.

Según Pazmiño su salida se debe a motivos personales y familiares ya que explicó que sus hijas y nietas estaban sufriendo por el tema y el incremento de la violencia.

“Realmente mi familia, mis hijas mis nietas, estaba sufriendo mucho por este tema, el incremento de la violencia... he recibido algunos mensajes también dudosos, y eso ha provocado que la familia me haya solicitado que me separe de este cargo”, dijo.

La salida de Pazmiño se produce un día después de que una disputa entre bandas en el interior de la Penitenciaria del Litoral dejara seis muertos en la Penitenciaría del Litoral y en medio de un estado de excepción.