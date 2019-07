‘Renato’ se salvó de la indigencia y de la muerte

Ibarra. Reconocer a Luis Humberto Congo en las calles de Ibarra no es complicado. Con su voz ronca se puede identificarlo a metros de distancia sin problema. ‘Renato’ como le conocen sus amigos es uno de los personajes de esta ciudad. Él tiene 52 años de edad y toda su vida ha luchado contra la pobreza y la soledad.

Sus inicios. ‘Renato’ nombre que decidió ponerse en honor a un jugador brasileño Renato Portaluppi, pudo estudiar la primaria y parte de la secundaria. Piso las aulas de la escuela América y luego del colegio Teodoro Gómez en la sección nocturna, pero el fútbol fue más fuerte y se dedicó a pelotear.

Jugaba y enganchaba en los buses desde los 15 años de edad. Tuvo suerte en el balompié, pues jugó en el equipo 17 de Julio de Segunda Categoría y luego se probó en Liga de Quito. Sin embargo una lesión de ligamentos en su pierna lo sepultó de las canchas.

Su sueño de ser jugador profesional había terminado, pues cayó en el alcohol y más adelante en las drogas. Tenía que buscar otra alternativa para sobrevivir y lo hizo como conductor.

“Agradezco a mi madre y a mi padre por criarme , no al chocho y mocho- sino a luchar en la vida. Siempre rescatando el alimento. A veces pedía las sobras para comer y lloraba por un hueso. Yo conocí al malo y al bueno”, dice Renato mientras se sirve un desayuno antes de ir a trabajar como despachador en los buses. Trabajó transportando un medio impreso nacional, luego pasó a conducir buses de la cooperativa 28 de Septiembre. Duró 9 años y se marchó a Guayaquil al transporte pesado. Pero tuvo un fatal accidente, pues el camión que conducía se impactó con un contenedor y produjo la muerte de algunas personas. Estuvo tras las rejas por 15 días pero salió. Regresó a Ibarra a empezar de cero.

Casi lo matan. Con sinceridad Luis contó que está con vida de milagro. Una riña callejera hace 22 años puso su vida entre la espada y la pared. “Estuve en una licorería y llegó un sujeto bebido y empezó a insultarme. No soporté y nos enfrentamos. Le agredí pero se recuperó. Luego de dos meses me encuentra el mismo tipo tras el mercado Amazonas y me disparó en cuatro oportunidades”, contó sin tapujos. Dos balas llegaron a su pierna y otra a la altura del abdomen.

Uno de los proyectiles no salió pues se había quedado en su rodilla. Así pasó un buen tiempo hasta que pudo operarse. Dos años llevó muletas pero al final se recuperó.

Topó fondo. Lo más doloroso que ha tenido que enfrentar en la vida es haber perdido a su madre.

La muerte de su mamá lo deprimió tanto que estuvo a punto de convertirse en indigente.

Dejó de comer, de vestirse y se refundió en el alcohol y las drogas.

“No me importaba si era de día o de noche. Uno se hace polilla. Toma y fuma sin importar nada. Más claro me olvidó de vivir”, cuenta con una voz entre cortada.

Cerca de 10 años consumió sustancias ilegales. Pero se recuperó poco a poco.

Su familia. Luis Humberto tiene ocho hijos en tres esposas distintas. Él asegura que todos llevan su apellido y que siempre está pendiente de ellos. “Encontré a mi primera mujer pero nos dañamos y se terminó el hogar. Tengo un gran dolor haber perdido a la mujer que uno quiere”.

Otra oportunidad. La vida le cambió a Renato luego haber conocido a una anciana, quien le regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe. “Desde ese momento me va mejor”, dijo. Luis llegó al mundo de la radio por medio de personaje ‘Ponchito’. Fue parte del elenco El Taller del Humor y pegó por su forma de improvisar. Hizo programas por 8 años. Hace 4 trabaja como despachador de los buses urbanos en la avenida Pérez Guerrero. Allí se lo encuentra con un pito, un chaleco y su ronca voz despachando como lo hizo hace cuatro décadas, en el sitio donde empezó a caminar por la vida.