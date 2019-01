En Otavalo, familia ofrece recompensa por información sobre asesino de su padre

Otavalo. Los hijos y familiares de César Alfonso Jácome Sánchez se unieron para buscar información que les lleve a dar con el paradero de las personas que terminaron con la vida del adulto mayor hace 12 días. Ofrecen 5 mil dólares por información.

Los familiares de la víctima, que fue encontrada muerta dentro de su vivienda atada de pies y manos y con rasgos de violencia., ofrecen la recompensa económica para quienes den algún indicio que los conduzca hasta los autores del hecho.

Antecedentes. Según la versión de Edgar, el tercero de los seis hijos de César Alfonso, el cuerpo de su padre fue encontrado “cuatro días después de que sucedieron los hechos”. Edgar afirmó que el móvil del delito sería el robo puesto que en la habitación del adulto mayor, quien tenía 86 años, hacían falta algunas pertenencias, entre las que están joyas de su difunta esposa y una cantidad de dinero que hasta el momento se desconoce. “Unos maestros que estaban realizando una construcción para mi padre fueron quienes nos dieron aviso”, dijo Édgar.

César Alfonso vivía solo en su vivienda ubicada en la calle Olmedo y Atahualpa. Sus hijos residen en otras provincias y países.

Actualmente ellos están realizando los trámites correspondientes para que la muerte de su padre no quede en la impunidad.

Preocupación. “Lamentablemente las leyes del país dan a entender que no les importa mucho este caso. Las autoridades todavía no hacen nada, me parece que recién están comenzando a designar el personal para la investigación, luego de doces días de la tragedia. No hemos visto ninguna acción posterior al día que se realizó el peritaje”, explicó el hijo del fallecido. Los familiares de la víctima investigan por su cuenta propia, para poder dar con los causantes de la muerte del adulto mayor. Un terreno baldío que colinda con la vivienda de Jácome sería el lugar por donde ingresaron los sujetos que cometieron el acto delictivo.