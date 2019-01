Preocupación por la difusión del video de la agresión al agente

Ibarra. Juan Constante, una de las personas que compatió en Facebook el video del agente agredido, en el sector del mercado Mayorista, y que se viralizó en las últimas horas, se encuentra preocupado porque ha recibido decenas desolicitudes de amistad de personas desconocidas.

Esto luego de la publicación del video y que se hizo público a través de sitios web y por este medio. Él asegura que no grabó el video sino que lo recibió a través de un grupo de whatsapp.

“En las últimas horas a través de mis redes sociales he recibido múltiples solicitudes de amistad de personas que no conozco y me encuentro preocupado por la seguridad de mi persona, y de mi familia. Yo no soy el autor del video. A través de Whatsapp una persona que conozco me alertó que supuestamente las personas implicadas en este caso están tratando de ubicarme”.

Escuche el audio completo de su versión: