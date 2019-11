¿Por qué no todos tienen sus escrituras?

Ibarra. EL NORTE sacó a la luz, la situación por la que están pasando Mariana de Jesús Estacio y su cónyugue Eduardo Chamorro.

Ellos aducen tener un terreno de su propiedad, pe-ro que la dirigencia, de años anteriores, de la Aso-ciación de Carchenses Re-sidentes en Ibarra les quieren quitar, inclusive hablan de que su predio ya fue vendido a una tercera persona. Desde la Asociación de Carchenses, su presidente Aníbal Mora ha dicho que está dispuesto a buscar una solución.

Un nuevo testimonio. “Yo soy la propietaria del terreno número 34 en la Urbanización El Retorno. Debo manifestarle que los señores de la Asociación de Carchenses Residentes en Ibarra dicen ser los propietarios de los terrenos, pero eso es totalmente falso, lo que ellos hicieron fue solo prestar el nombre de la asociación para nosotros poder comprar los lotes de terreno. El dueño global en ese momento era el señor Hugo Pasquel”, dijo Elsa Hernández, ciudadana que dice logró tener su escritura bajo la figura de prescripción adquisitiva y la hizo en el año 2018. “Los señores de la Asocia-ción de Carchenses en las demandas dicen que ellos han puesto la luz, la red de alcantarillado, las aceras, eso es totalmente falso, nosotros hicimos esos trabajos en mingas entre todos”, dijo Hernández.

Expresidenta. “Yo asumí la presidencia de la Asocia-ción de Carchenses, en agosto de 2015, pero encargué la presidencia al señor Luis Revelo, y volví a asumir la misma en junio de 2016. Al asumir la presidencia me encontré con muchas novedades, yo solicité al señor Revelo, me entregue las actas, el archivo, los bienes, etc. Pero jamás me entregaron”, dijo Alicia Bas-tidas, expresidenta de la Asoc. de Carchenses. Basti-das aseguró que en ese entonces ni siquiera conocía de la situación con la urbanización en mención, pero ahora corrobora que efectivamente, la asociación so-lo prestó el nombre.

Fue enfática en señalar que ella jamás ha vendido predios cuando estuvo al frente de la asociación.