Mira. Kevin P., está siendo procesado por ser el principal sospechoso de la muerte de Dustin Muñoz. El hecho de sangre que se registró el 1 de enero de este año, conmocionó a la ciudad de Mira en la provincia del Carchi.

Dos meses después EL NORTE visitó a los padres de la víctima para conocer cómo han sido estos días y qué es lo que piden a las autoridades de justicia.

Recuerdos intactos. En la sala de su casa nos esperaba don Orlando Muñoz y doña Teresa Ortiz, padres de Dustin, quien el 26 de enero debía haber cumplido 25 años de edad, pero que a inicios de ese mismo mes el ciudadano identificado como Kevin P., el cual está siendo procesado le arrebató la vida.

Aún permanecen intactas las fotografías de su hijo, todos lo recuerdan y hasta ahora no quieren creer que haya fallecido.

Su madre entre lágrimas nos cuenta cómo y dónde estaba el día en que sucedió aquel acontecimiento, su voz se quebranta al recordar aquellas escenas, algunas de las que fueron testigos presenciales y otras que les contaron otras personas que estuvieron presentes en el momento del hecho.

Don Orlando Muñoz trata de estar más sereno pero la tristeza en su rostro le delata su impotencia y el ya no poder ver a su hijo en su casa, compartiendo con la familia.

Testimonio del padre. De acuerdo al informe de medicina legal, el joven recibió una certera puñalada en el cuello que acabó con su vida. Esto fue corroborado por el padre de la víctima.

“Ese día fue una chica que me avisó y me dice no se qué le pasaría al Dustin, pero que le tienen en el subcentro, yo me imaginé alguna discusión leve entre jóvenes, entonces le digo a mi mujer que vamos a verle allá, a ver qué ha pasado, entonces en eso que estábamos yendo llega otra camioneta con un joven, en compañía de un agente, esa persona le dice a mi otro hijo, mira gato, acaba de fallecer tu hermano. Cuando ya llegamos allá al centro de salud vimos a mi hijo sangrando, todo allí era un charco de sangre, según comentan mi hijo fue tapado con su mano la herida por donde le apuñalaron, la puñalada le dieron en la parte izquierda detrás de su oreja. Ya en el subcentro el doctor se acercó y me dijo ‘el joven ingresó aquí bien desangrado, nosotros hicimos todos los medios posibles para tratar de recuperarle pero fue imposible’,” relató Orlando Muñoz.

Su hijo recibió la peor parte. “Según testigos dicen que mi hijo había ido con otro guambra en un carro y supimos que mi hijo en ese carro había estado dormido, entonces en ese momento en que habido una bronca entre los amigos de mi hijo y otros ciudadanos, mi hijo se había levantado a defender, es ahí en donde el ciudadano que ahora está detenido saca presuntamente el cuchillo y le clava a mi hijo”, exclamó el padre de familia.

La madre. “Yo por mi hijo pido que se haga justicia, dicen que es homicidio, pues para nosotros no lo es, es asesinato porque a mi hijo lo mataron, hubiera sido diferente si mi hijo estaba con alguna enfermedad sin cura, pero a mi hijo lo mataron, por eso pido justicia. No sé por qué la gente de Mira tiene miedo, ya que mucho se ha dicho de estos individuos, pero la gente por miedo no ha denunciado”, dijo Teresa Ortiz, madre del fallecido.