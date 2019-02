Pide el bono para su madre discapacitada

Ibarra. Rubí Marilanda Yandún sufrió un accidente de tránsito hace cuatro años. Pasó más de cuatro meses en terapia intensiva y desde entonces no puede valerse por si sola, así lo dice su hija quien junto con su otra hermana menor tienen que cuidar de su madre todo el tiempo.

Rubí al ver nuestra presencia trata de hablar, sin embargo no lo logra, tampoco puede caminar sola, siempre pide ayuda para movilizarse.

Antes vivían en Antonio Ante, luego les prestaron una casa en Ibarra; sin embargo en los próximos días ya deben salir de la vivienda, por cuanto el dueño del inmueble ya la habría vendido a otra persona.

En Ibarra viven un año y medio en una casa prestada, antes vivían en Natabuela.

Testimonio. Ércika Rosero cuenta que ha hecho el pedido a las autoridades, igualmente ha enviado cartas al Presidente de la República solicitando ayuda para su madre. “En Ibarra he hablado con los coordinadores del programa Joaquín Gallegos Lara, me dijeron que espere que vengan las manuelas, luego hace siete meses atrás vinieron, me dijeron que espere, eso me decían que de en mes en mes y nada. Y así hasta que hace tres semanas atrás me dijeron que mi mamá no califica ni para el bono de desarrollo humano. Me dicen que no califica porque sí contamos con todos los servicios básicos, sin embargo no tenemos ni casa y mi mamá tiene más del 82% de discapacidad y eso no toman en cuenta”, dijo la joven mujer, la cual también es madre de dos niños.

Se conoció además que: Rubí sufre convulsiones, en las casas de salud de Ibarra le han dicho que necesita atención especializada pero por la falta de recursos no lo hace. “Mi mamá necesita el especialista neurólogo pero aquí en el hospital de Ibarra no hay, tampoco existe psiquiatra. Mi mamá necesita el especialista neurólogo por cuanto tiene las convulsiones muy seguri