Perdió el control de su tractor, cayó y murió

Pimampiro. Un accidente de tránsito con tipología, al parecer, de estrellamiento, se produjo en el cantón Pimampiro, en la vía que conduce a Mariano Acosta, sector Guanupamba. Producto del incidente una persona perdió la vida. Se investigan las causas del deceso del adulto mayor.

Lo sucedido. La víctima mortal fue identificada como Fabian Alvear Coral de 64 años de edad, con licencia de conducir tipo E, caducada desde el 2011, cuyo cuerpo sin vida fue trasladado hasta la morgue del Hospital San Vicente de Paúl.

Según las investigaciones correspondientes el ahora occiso era el conductor de un tractor, el cual de acuerdo a la fotografía se encontraba dirigiéndose a trabajar en el campo.

Lo que no se sabe es por qué perdió pista y por qué cayó a la carretera de forma abrupta y murió. No se descarta de que el ciudadano haya sufrido un infarto ya que supuestamente habría tenido problemas con su corazón.

La ley. “Art.128.- Las licencias de conductor profesional y no profesional se concederán a los ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos: Ser mayor de edad. En el caso de conductores no profesionales, haber aprobado las pruebas teóricas, prácticas y psicosensométricas. En el caso de conductores profesionales, haber obtenido título o certificado de conductor profesional y haber aprobado las pruebas teóricas, prácticas y psicosensométricas. Los aspirantes a conductores profesionales deberá, además aprobar los cursos respectivos con una asistencia a clases de al menos el 95%. Aprobar los exámenes médicos, psicosensométricos, y teórico- prácticos correspondientes. El examen médico previsto será un examen visual, el mismo que también podrá ser realizado a través de equipos psicosensométricos Haber aprobado la eduación básica para licencias A1, A, B, F y G; y haber aprobado el primero de bachillerato para licencia C, D y E1. Cédula de ciudadanía; certificado de votación vigente; y tipo de sangre.