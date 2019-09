Pedido de apelación en caso Padilla ya ingresó al tribunal

Ibarra. Familiares y abogados del hoy occiso Andrés Padilla, quien falleció en enfrentamientos ocurridos con agentes policiales y habitantes en el control de Mascarilla el pasado 23 de agosto de 2018, anunciaron que ayer ingresaron el escrito de apelación en el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura.

Declaraciones. El 28 de agosto de 2019 se emitió esta resolución por parte del Tribunal de Garantías Penales de Imbabura

“Esta resolución cuenta con más o menos unas 300 fojas y se puede encontrar el voto mayoritario de los dos jueces que declaran culpable a David V., con una sentencia de tres años y cuatro meses y también el voto salvado en donde se considera que David V., es inocente”, dijo Cristian Grijalva, uno de los abogados de la familia Padilla.

Grijalva, como defensa técnica del hoy occiso Andrés Padilla sumado a su madre Jacqueline Delgado conjuntamente con Iván Campaña, hombre que se encuentra al frente de los abogados que asesora y colaboran en este tema jurídico han decidido apelar a esta resolución en vista a la inconformidad.

Ayer se ingresó el escrito de apelación para que en la Corte Provincial sorteen cuales son los jueces y de la misma manera solicitan que se demoren el proceso.

El abogado explicó que esta apelación no se la podía realizar antes ya que según Grijalva la normativa es clara tanto en la Constitución de la República como el Código Integral Penal (COIP) y se manifiesta que la apelación se la realizará tres días posterior a que salga su resolución por escrito.

Grijalva también aseguró que este trámite lo hubiesen querido hacer antes pero en vista de que no tenían la resolución por escrito no lo pudieron resolver. “La ley establece un tiempo determinado a los jueces, en este caso al secretario, no lo hicieron dentro de ese tiempo, me imagino que debe ser por la cantidad de pruebas ingresadas durante toda la audiencia de juicio”.

Anunció además que desde el inicio de este proceso, lo único que se ha buscado es que los derechos constitucionales amparados para cada una de las personas se sigan manteniendo y manejando de la misma manera como establece la norma activa legal y no llenándose de poder mediático o político como se lo ha hecho en este proceso en contra del fallecido Andrés Padilla.

También dijo que la madre y padre del hoy occiso se encuentran totalmente dolidos ya que la pérdida de un hijo de esa manera no la espera nadie, Grijalva acotó que lo único que ellos buscan es una resolución adecuada para poder tener una sentencia favorable.

Mencionó que una vez ya ingresado los documentos, esperan tener una respuesta en dos o tres meses máximo para que se realice esta audiencia de apelación.

Sentencia de policía involucrado. Una sentencia de tres años y cuatro meses de cárcel es la pena privativa de libertad que recibió por los jueces el 20 de junio de 2019 David V.

La gresca ocurrió cuando policías, entre ellos David V., intentaban detener a un remolque conducido por un ciudadano que se llevó a la fuerza el vehículo en el que era trasladada su camioneta. El automotor había sido retenido minutos antes por agentes de tránsito luego de un accidente vial. La audiencia de juzgamiento se desarrolló nueve meses y 16 días después de ese hecho.

David V., al momento se encuentra detenido.