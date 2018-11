Pasará casi 15 años en la cárcel por un asesinato

Ibarra. Una serie de maltratos físicos, verbales y psicológicos desencadenaron en una tragedia en una humilde familia que convivía en el sector de Caranqui, en Ibarra.

Segundo Manuel C., de 87 años, era conocido entre los habitantes del sector como una persona tranquila y vivía junto a su esposa que padecía ceguera y su hermano, que al igual que el, sufría de alcoholismo.

Su vida se cegó el último 18 de marzo, luego de recibir una certera puñalada en una confusa discusión en la plaza del sector. El hombre quedó malherido en una banca del sitio luego de que su nieto, Juan Marcelo Q., le hiriera en el pecho con un cuchillo. Horas más tarde falleció en el hospital San Vicente de Paúl.

Moradores del sector y quienes estaban libando junto a la víctima, se quedaron atónitos por el incidente, sin embargo entre ellos comentaban que, el anciano y el asesino, siempre tenían discusiones, especialmente cuando ingerían licor.

Detalles. El 6 de julio Marcelo fue llamado a juicio por el hecho. A diferencia de muchos detenidos el rompió el silencio y decidió contar su versión y la vida que debió afrontar mientras vivía junto a su abuelo.

El hoy sentenciado se crió en medio de maltratos y un hogar disfuncional, por lo que muchas veces optó por hacer de la calle, su lugar de residencia.

Durante la audiencia preparatoria de llamamiento a juicio, Marcelo relató que su abuelo le rompió la cabeza, le sacó un diente y le apuñaló. Además aseguró que siempre le recriminaba por consumir sustancias estupefacientes e incluso, una vez le culpó de intentar violar a su abuela.

Todos estos hechos fueron trastornando a Marcelo.

Testimonio. “El día de los hechos se me acabó el licor y salí al parque y me encontré con tres tipos, ahí estaba mi abuelo. Les pedí una copa y me dijo que vaya a trabajar, que yo me creo el ‘más gallo’ y que soy el capataz de la banda. Le dije que era un abusivo y me reventó el labio de un puñete, en ese momento le empuje y, como tenía el cuchillo en la mano, sentí que le pinché. Estaba inconsciente, no pensé que iba a pasar todo lo que sucedió, yo sólo me estaba defendiendo”, finalizó el victimario.

Audiencia. Todos estos hechos hicieron que Marcelo sea juzgado y sentenciado a 14 años y ocho meses de cárcel. En la diligencia se comprobó que en momento del crimen el acusado tenía disminuida su capacidad y comprensión, y los magistrados decidieron disminuir el tiempo de condena y ordenar para el sujeto sentenciado, un tratamiento psicológico.